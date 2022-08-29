Врач назвала продукт, который не подходит для перекусов

Распространенное мнение об орехах, как об идеальном перекусе, ошибочно, предупредила в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук, автор Telegram-канала "Доктор Павлова" Зухра Павлова. Этот продукт действительно содержит ряд полезных веществ, в частности, растительные жиры и микроэлементы, отметила она. Однако для их получения достаточно очень небольшого количества орехов, уточнила врач.

"Чтобы получить все необходимое из орехов – микроэлементы, растительные жиры и так далее, достаточно съесть буквально несколько штук. Порция грецких орехов – это всего пара штук, пекана или бразильского ореха – одна штука, миндаля, фундука или кешью – шесть-семь штук", – сказала Зухра Павлова.

Орехи калорийны, и употребление их в большом количестве может привести к ожирению, продолжила она. Между тем перекус должен быть достаточно объемным и сбалансированным по составу, добавила врач.