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Врач назвала продукт, который не подходит для перекусов

Врач назвала продукт, который не подходит для перекусов

Распространенное мнение об орехах, как об идеальном перекусе, ошибочно, предупредила в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук, автор Telegram-канала "Доктор Павлова" Зухра Павлова. Этот продукт действительно содержит ряд полезных веществ, в частности, растительные жиры и микроэлементы, отметила она. Однако для их получения достаточно очень небольшого количества орехов, уточнила врач.

"Чтобы получить все необходимое из орехов – микроэлементы, растительные жиры и так далее, достаточно съесть буквально несколько штук. Порция грецких орехов – это всего пара штук, пекана или бразильского ореха – одна штука, миндаля, фундука или кешью – шесть-семь штук", – сказала Зухра Павлова.

Орехи калорийны, и употребление их в большом количестве может привести к ожирению, продолжила она. Между тем перекус должен быть достаточно объемным и сбалансированным по составу, добавила врач.

"Перекус должен быть полноценным в плане баланса, там должен быть белок и какой-то растительный элемент, овощ или фрукт. Перекус орехами – это калорийно, потому что у нас никто не ест по два орешка, все едят горсточками или чашечками. Если не перебирать калорий, то это мало по объему (для перекуса, – ред.), а если нормальный объем – это перебор калорий и простой путь к ожирению. Кроме того, из орехов почти невозможно усвоить белок, только очень маленькое его количество усваивается", – пояснила Зухра Павлова.

По ее мнению, отличный вариант перекуса – это йогурт с огурцом или яблоком. Устраивая дополнительный прием пищи в первой половине дня, лучше сочетать белковый продукт с фруктами, а во второй – с овощами, посоветовала врач, пишет РИА "Новости".

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