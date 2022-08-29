Синоптики рассказали, когда в Сыктывкар нагрянут холода

До осени остались считанные дни, и жители столицы Коми начинают задаваться вопросом, когда же доставать пальто и менять летние кроссовки на ботинки. О том, когда похолодает в Сыктывкаре, рассказали в ЦГМС региона.
В понедельник, 29 августа, горожан порадует по-настоящему жаркая летняя погода. Прощальный подарок августа — +26… +28 градусов. Ночью вероятны дожди и грозы, а вот утром осадков не ожидается. Ветер юго-западный.
А вот во вторник температура ощутимо снизится. Днем она установится на отметках в районе +15… +17 градусов. Все это будет сопровождаться дождями. Среда продолжит направление вторника и принесет всего +12… +14 градусов, все также сопровождая их дождями. Ветер сменится на северный.