Синоптики рассказали, когда в Сыктывкар нагрянут холода

До осени остались считанные дни, и жители столицы Коми начинают задаваться вопросом, когда же доставать пальто и менять летние кроссовки на ботинки. О том, когда похолодает в Сыктывкаре, рассказали в ЦГМС региона.

В понедельник, 29 августа, горожан порадует по-настоящему жаркая летняя погода. Прощальный подарок августа — +26… +28 градусов. Ночью вероятны дожди и грозы, а вот утром осадков не ожидается. Ветер юго-западный.