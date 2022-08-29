Онколог назвала типичные признаки рака щитовидной железы

Онколог Мадина Раджабова назвала первичные признаки развития рака щитовидной железы. Ее комментарий приводит НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова. Специалист отметила, что риск онкологии повышает проживание в районах с йодной недостаточностью, облучение, рост узлов щитовидной железы и наличие других злокачественных образований.

На ранних стадиях практически невозможно диагностировать заболевание, позднее оно может проявляться через охриплость, затруднение в прохождении пищи, увеличение лимфоузлов и наличие плотного образования ниже кадыка.