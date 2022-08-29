Львы встретят любовь, а Рыбам нужно заявить о себе: гороскоп на 29 августа

Сегодня день приятных неожиданностей. Вам могут подарить то, что вы так долго собирались приобрести, но откладывали. Возможно, в вашем доме появится пушистый зверек или новая кухонная техника. А как вы смотрите на то, что к вашему двору пригонят длинный Мерседес?

Тельцы, не забывайте про свое здоровье. Вспомните, как давно вы ходили к врачу, есть вероятность, что прогрессирует серьезная болезнь. Лучше своевременно провериться и не беспокоить себя плохими мыслями.

Близнецы

Оставьте все сомнения и у вас все получится. Нужно приложить максимум усилий, чтобы все старания обернулись высокими результатами. Не тратьте время на долгие раздумья, а начинайте действовать. Вечером можете устроить сюрприз родным и заглянуть к ним в гости.

Рак

Звезды говорят, что сейчас самое время успокоиться и взвесить свои планы. Если что-то не получается, то, видимо, есть смысл подумать над необходимостью ваших действий. Возможно, раки не так поняли, что от них хотят другие. Друзья помогут вам разобраться, стоит только позвонить им.

Лев

Не ищите любовь - она сама вас найдет. Если хотите найти спутницу вашей жизни, то не ждите серьезных отношений в интернете. Будьте внимательнее к окружающему миру, вероятно, когда вы в очередной раз зайдете перекусить в любимое заведение, на вас засмотрится очаровательная девушка за соседним столиком. Знакомство с ней может привести к быстрому развитию событий в романтическом плане.

Дева

Сегодня стоит как следует потрудиться. Космос подсказывает, что нужно закончить все начатые дела и воплотить в жизнь то, в чем вы не уверенны. Возможно, в итоге вы разочаруетесь, но это пойдет лишь на пользу. Подумайте, где вы допустили ошибку, тогда в следующий раз вы будете более рассудительны и получите полезный опыт.

Весы

В этот день все пройдет на «ура». Весы встретятся со старыми знакомыми и даже найдут общий язык с неприятелями. Отпускайте все обиды, они только мешают впустить в вашу жизнь хороших людей. Вам представится шанс устранить недопонимания с недоброжелателями, так что не упускайте этот момент, если хотите, чтобы жизнь заиграла новыми красками.

Скорпион

Встреча с близкими или друзьями поможет вам расслабиться. За последнее время вы много потрудились, поэтому устройте себе физическую разгрузку: проведите время за чашкой чая в уютном кругу и посмотрите любимые фильмы.

Стрелец

Поспешите, иначе по карьерной лестнице поднимется другой. Нет времени на сомнения, действуйте смело и решительно, тогда все случится в вашу пользу. Покажите, на что вы способны, и начальство по достоинству оценит ваш труд.

Козерог

А вот Козерогам, наоборот, стоит повременить с реализацией планов. Стоит взвесить все «против» и «за», чтобы понять, действительно ли вам нужны сейчас большие покупки или переезд в другую страну. Представители знака могут пожалеть, если поторопятся с решениями.

Водолей

Сегодняшний день подходит для того, чтобы совершить крупные финансовые сделки. Не жалейте заработанных денег – все в дом. А если вы давно не баловали домочадцев сюрпризами, то подарите им то, что вызовет у родных приятные эмоции.

Рыбы

Проявите себя: найдите новое хобби или подайте заявку на вокальный конкурс. Вы так долго мечтали о сцене, что, может, уже пора делать большие шаги на пути к цели?.. Родственники поддержат вас, поэтому ни на минуту не сомневайтесь в своих способностях.