Жителям Коми рассказали, как отменить уже оплаченный работодателем отпуск

По законодательству установленные заранее дни отпуска обязательны как для работодателя, так и для работника. Однако по согласию обеих сторон отпуск можно перенести, даже если он уже оплачен, объяснила агентству "Прайм" юрист Анна Иванова.

Как правило, это случается при возникновении форс-мажорных обстоятельств, требующих переноса отпуска, который уже утвержден и согласован. Например, компании необходимо срочно отозвать работника из отпуска по производственной необходимости. Если тот согласен, неиспользованные дни можно отгулять позже в любое время. Нередко работники сами просят перенести отпуск по семейным обстоятельствам, и в этом случае работодатели обычно соглашаются.

Главное здесь – переплата, указала юрист. Ведь работник уже получил отпускные, но при выходе на работу ему обязаны платить зарплату. И отпустить его в отпуск позже без отпускных тоже нельзя. Поэтому тут тоже все решается по согласию.