Каким будет переход от лета к осени: гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября

Овнам начало осени может подарить много неприятных мыслей, ведь эти люди в большинстве своем любят лето, тепло и солнце. Что касается проблем, то происки врагов не останутся безнаказанными. Те неурядицы, которые появились в жизни Овнов из-за их собственных проколов, могут быть исправлены. Ночные светила дадут этим людям возможность изменить судьбу.

Телец

Эта неделя подарит людям данного Знака новые возможности, которые разглядеть будет не очень просто. Именно поэтому Тельцам нужно научиться доверять внутреннему голосу. Особенно это касается периода затишья, который продлится до 2 сентября включительно. Интуиция Тельцов обострится, несмотря на наличие ретроградного Урана. 3 сентября — самый благоприятный день недели, в который нужно проявлять много активности и заниматься любимыми делами. Также на этой неделе важно приобщиться к прекрасному: почаще смотреть красивое кино, любоваться произведениями искусства, посещать музеи и выставки.

Близнецы

Для успешного завершения и начала важных дел потребуется удача. Близнецам стоит уповать на помощь своего числа-талисмана. Его поддержка будет очень кстати, особенно если учесть, что эта неделя потребует от Близнецов жизненных нововведений — смены обстановки, покупок, обновления внешнего вида. Если что-то не будет получаться, это говорит лишь об одном — эти люди применяют неправильный подход. Важно двигаться в правильном направлении, но использовать те методы, которые не вредят окружающим. Астрологи советуют не переходить никому дорогу.

Рак

Для Раков неделя будет максимально размеренной и предсказуемой. Если вдруг появятся какие-то проблемы, не стоит списывать все на порчу и сглаз. Скорее всего, все неурядицы этой недели станут попыткой судьбы изменить судьбу Раков к лучшему. Проблемы превратятся в новые возможности, причем очень скоро. Кто-то сможет узреть положительные изменения уже сейчас, а кому-то придется подождать. Отключить рационализм нельзя — важно смотреть на мир через призму объективности, особенно в те моменты, когда кажется, что всё летит в пропасть.

Лев

Львы будут крайне удачливыми людьми в эти семь дней. Особенно это касается субботы и выходных в целом. Аспект Меркурия и Юпитера откроет перед Львами новые двери и сделает этих людей более удачливыми, продуктивными. В субботу и воскресенье можно заниматься домашними делами — уборкой, ремонтом, переездом. Также полезно будет путешествовать и выезжать за город. Общение с природой пойдет Львам на пользу в долгосрочной перспективе. Львы — люди-холерики, но в эти семь дней они смогут стать спокойнее по отношению к миру, к себе и к окружающим.

Дева

Девам ночные светила помогут разрешить их самые главные кармические задачи, либо максимально приблизиться к их разрешению. Звезды и планеты будут взывать Дев к смелости и решительности. Такой подход важен будет не только в делах и работе, но и в любви. Если очень хочется добиться чего-то, придется действовать, а не сидеть на месте и ждать у моря погоды. Ретроградный Уран запустил нужные механизмы, поэтому жизнь представителей этого Знака будет постепенно меняться. Важно не оставаться в стороне, а держаться за штурвал и не бояться принимать решения.

Весы

Весы на этой неделе будет крайне эффективными в общении с людьми, в работе. У них будет стабильное и хорошее настроение, поэтому они смогут привлечь в свою жизнь благоприятные события и нужных людей. Пришла пора научиться смотреть на всё происходящее не из-за кулис, а со сцены. Ожидание чуда и игра на вторых ролях не пойдут Весам на пользу. Зато на пользу пойдет активность и решительность. Не исключено, что представители данного Знака смогут разработать и продвинуть новые идеи на работе, стать более креативными.

Скорпион

У Скорпионов в будние дни ожидается очень спокойный период. Также астрологи отмечают снижение активности и энергетики. Также астрологи настоятельно советуют почаще выходить из дома, гулять и посещать бассейн. Можно также принимать почаще душ и пить больше воды, чтобы привлекать силу своей родной стихии. В начале недели у Скорпионов может появиться ощущение, будто все то, что происходит, уже когда-то происходило раньше. Это иллюзия, поэтому не стоит заострять на подобных мыслях внимание.

Стрелец

Стрельцы могут осознать, что они застряли в тупике. Ключом, отпирающим дверь к успеху, станут различные нововведения — обновление гардероба, приготовление новых блюд, перестановка мебели. Пусть и не без усилий, но Стрельцы смогут найти ключ к пониманию всего происходящего. Что самое главное — они смогут выйти на новый уровень развития. Им по силам стать успешнее и победить негативные мысли о завершении лета и начале серой осени.

Козерог

Козерогов ожидает размеренная и спокойная неделя. Все будет так, как они любят, но по возможности им лучше также пользоваться ритуалами на удачу, поскольку фортуна может временно от них отвернуться. Любые приятные или неприятные изменения в жизни станут предзнаменованием чего-то важного. Не исключено, что именно на этой неделе Козероги смогут начать свой путь к новой жизни. Своенравность этих людей может сыграть с ними плохую шутку. Важно быть более гибкими и готовыми идти на компромисс ради сохранения отношений и дружбы.

Водолей

Водолеям в период с 29 августа по 4 сентября важно правильно подбирать одежду, отдавая предпочтение вещам определенных цветов. Для того, чтобы не утратить удачу и хорошее настроение, астрологи советуют набраться смелости, чтобы выбросить белый флаг в войне с другими людьми. Любые склоки и конфликты будут крайне изматывающими в энергетическом плане. Ночные светила сейчас не способствуют повышению выносливости, поэтому тратить силы попусту будет непозволительной роскошью для людей этого Знака.

Рыбы

Рыбам для достижения успеха и удержания рядом удачи нужно начать следовать принципам осознанности. Они перевернут их жизнь и помогут поставить перед собой новые цели и задачи, обрести мотивацию. В попытках стать счастливее все средства хороши, поэтому не стоит бояться просить о помощи своих близких и друзей, обращаться за советом к мудрым людям. В конце августа и начале сентября побеждать будут те Рыбы, которые не стесняются признать свою несостоятельность. Важно быть честными пот отношению к себе. Это показатель сильной личности, формирующий уважение окружающих