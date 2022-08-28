За сутки в Коми еще 165 человек заразились COVID-19

На 28 августа в Коми подтверждено еще 165 случаев коронавируса. Такие данные раскрыл портал стопкоронавирус.рф.

10 человек были госпитализированы в стационар, выздоровели всего 23 пациента. Летальных случаев не зафиксировано. Всего с начала пандемии в мире заражено 175 319 жителей Коми. Выздоровели — 171 430 человек. 3 204 жизней унес вирус.