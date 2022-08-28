12 районов Коми накроют грозы: объявлено штормовое предупреждение

По прогнозу Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, в ближайший час с сохранением до 22 часов 28 августа в южных и восточных районах ожидается гроза, местами ливень (15-49 мм), град, шквалистое усиление ветра 16-21 м/с.

Районы: Княжпогостский, Усть-Вымский, Сыктывдинский и Сыктывкар, Сысольский, Корткеросский, Усть-Куломский, Ухтинский, Сосногорский, Вуктыльский, Троицко-Печорский, Печорский.