Синоптики дали прогноз на последнее воскресенье лета

По информации синоптиков из ЦГМС Коми, в столице Коми и Объячего в это воскресенье, 28 августа, ожидается настоящая жара. Температура достигнет +25... +27 градусов, а осадков преимущественно не ожидается.

Слегка холоднее будет в Ухте и Троицко-Печорске — около +24... +26 градусов, а днем пройдут дожди. А вот в Усть-Цильме и Усинске будет уже прохладно. Всего +20... +22 градуса с дождем, возможна гроза. В Вуктыле на столбиках термометров появятся отметки в +23... +25 градусов, днем также дождь.