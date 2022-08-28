Овнам советуют усмирить свой пыл, а Водолеев ждет сюрприз: гороскоп на 28 августа

Представителям сильного пола нужно контролировать свою вспыльчивость. Напористость в делах тоже ни к чему – желаемое все равно не исполнится. Женщины в этот день склонны принимать все близко к сердцу. Лучше поберегите свое здоровье и сходите туда, где вы сможете расслабиться: например, на йогу или массаж.

В этот день вы можете заболеть, так что не переутомляйтесь на работе. Если вы давно хотите повыситься в должности, то избегайте конфликтов с начальством. Ну, а возникшие трудности вам помогут решить близкие люди.

Близнецы

Близнецам не рекомендуется оставаться в одиночестве: берите с собой большую компанию друзей и отправляйтесь в поход! Вас ждет море приключений, а новые знакомства позволят обрести человека, который окажется близким вам по духу.

Раки

Сегодня день будем ужасным: все будет валиться с рук, запланированные встречи не состоятся. Попробуйте что-то изменить в своем образе жизни, тогда удача точно окажется на вашей стороне.

Львы

Звезды говорят, что нужно не лениться, а грызть гранит науки. Вероятно, вам попадется в руки увлекательная книга, от которой вы не сможете оторваться и узнаете для себя много нового. Вечер поможет скрасить просмотр любимого фильма.

Девы

Девы, будьте аккуратны в романтических отношениях. Вероятно, вас намереваются обмануть, а вы еще не догадываетесь. Проявите бдительность и внимательно слушайте то, что вам скажет даже посторонний для вас человек. Иначе вы можете попасть в обманные «сети».

Весы

День сулит сплошные неуверенности: вам будет сложно сделать выбор в пользу действительно стоящей вещи. Подключите интуицию – она приведет вас к верному решению. Вторую половину дня желательно уделить семье.

Скорпион

Ваш настрой сегодня оставляет желать лучшего. Будьте осторожны и не нагнетайте своими огненными эмоциями окружающую обстановку. Если вас что-то вывело из себя, то постарайтесь выдохнуть и продолжите спокойно заниматься своими делами.

Стрелец

Для полного спокойствия вам не хватает моря, поэтому берите билеты и улетайте подальше от дома. Сегодня вам в голову придут идеи, от которых вы сами будете в шоке. Но не стоит откладывать их на потом – решайтесь сейчас, иначе потом пожалеете.

Козерог

Представителям этого знака стоит проявить силу воли и показать, на что они способны. Козерогам предстоит сложное соревнование или даже борьба за право стать выше по карьерной лестнице. Приложите всевозможные усилия и тогда заберете заслуженный «приз».

Водолей

Вас ожидает счастье в личной жизни, о котором вы так давно мечтали. Вторая половина ходит где-то рядом, а вы еще не встретились… Наверняка, это будет спонтанная встреча; не исключено, что сюрприз будет от тайного поклонника.

Рыбы

Рыбам сегодня лучше молчать, иначе есть риск вляпаться в неприятную ситуацию. Направьте свою энергию в физический труд: займитесь в квартире ремонтом, который так давно откладывали, или сходите в тренажерный зал. Вечером можно прочитать интеллектуальную книгу.