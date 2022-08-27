“Угрозы природным красотам Коми нет!”: минприроды прокомментировала пожары в Коми

— Это все на фоне длительной засухи, около двух месяцев нет осадков. По климатической норме за все лето их выпало только восемь процентов. Хочу сразу всех успокоить — все эти пожары находятся в тех зонах, которые контролируются. Единственный дискомфорт, который, ощущается — это дым и смог.

— Лесопожарная обстановка у нас сейчас под контролем. Конечно, количество пожаров и небольшое увеличение площади связано с тем, что на территории Коми установилась аномально жаркая погода. Такие температуры не фиксировались за всю историю наблюдения. Сейчас мы живые свидетели рекорда, такого жаркого августа не было еще со времен Александра II.

В последние месяцы социальные сети Коми заполонили фотографии и видео с лесных пожаров, которые действуют на территории Коми. Каждый день поступает новая информация о действующих и ликвидированных пожарах. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич дала большое интервью и рассказала, как сейчас обстоят дела с возгораниями в лесных зонах Республики Коми.

— Люди всегда могут обратиться по номеру 112 в случаях задымления. Мы размещали у себя на сайте правила, как себя вести: чаще мыть полы, пить больше воды. Через горячую линию можно задать все вопросы, как себя вести. Ветер меняется, поэтому смог довольно быстро исчезает. Конечно, он идет с пожаров в районах. Они не опасны для населенных пунктов, но дискомфорт в виде дыма присутствует.

Хватает ли у нас ресурсов для тушения пожаров?

— Естественно, их хватает. Согласно лесопожарной обстановке, мы их наращиваем. Здесь отмечу, что основная задача тут ложится на плечи профессионалов, так как основные пожары находятся в авиазонах, а это ручной труд, очень сложно физически и стратегически тушить такие пожары. Местных и волонтер мы привлекаем, но только вблизи населенных пунктов.

Были какие-то жизнеопасные случаи?

— У нас были случаи эвакуации профессионалов. Вот как сцены в фильмах… Было утрачено таборное имущество. Но люди не пострадали, это самое главное.

Что по природным заповедникам?

— Угрозы природным красотам Коми нет! В Национальном парке Югыд Ва был пожар на территории в 50 гектар. Мы его очень оперативно локализовали и ликвидировали. Парк практически не пострадал. Остальным территориям и излюбленным местам отдыха угрозы нет.

Что сейчас горит?

— В основном горит там, где нет ни дорог, ни аренды, лес захламлен, потому что туда просто нет доступа. Там пожары действующие.

Как быть с торфяниками?