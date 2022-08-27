Выставка в 10 тысяч квадратных метров: как прошло “Достояние Севера — 2022”?

27 августа в Сыктывкаре прошла выставка “Достояние Севера — 2022”. В рамках мероприятия огромное количество частных предпринимателей, а также государственные компании и муниципалитеты республики представили свою уникальную продукцию. Основным организатором мероприятия выступила Торгово-промышленная палата Республики Коми. Корреспондент “Про Города Сыктывкар” побывал на месте события.



Еще на подходе к ТРЦ “Июнь” чувствовалось, что выставка привлекла внимание огромного количества людей. На автостоянке практически не было свободного места. Половина была занята автомобилями приезжих гостей, а другая — выставочными и развлекательными комплексами. На парковке можно было встретить и выступления коми народников, и уникальную технику МЧС Коми и даже посетить настоящий автодом.

Внутри торгового центра царил настоящий праздник. На каждом шагу можно было встретить аниматоров, волонтеров, специалистов и представителей разных отраслей бизнеса. По одной стороне торгового центра разместились площадки разных районов и административных городов региона. Самая большая площадка досталась столице Коми. На ней целый день угощали всех желающих напитками из облепихи и показывали увлекательные мастер-классы.

В самом центре торгового центра расположились две сцены. На каждой из них музыканты из районов представляли свои уникальные программы.

А вдоль расположились как частные предприниматели, так и представители крупного и государственного бизнеса. Одни предлагали вязаную продукцию, другие — потрясающие кулинарные блюда. Каждый посетитель мог выбрать что-то свое.



В последний раз выставка “Достояние Севера” проходила в Сыктывкаре в 2019 году. Такой разрыв случился из-за пандемии.

“Сегодня на “Достоянии Севера” присутствует около 200 участников-респондентов! Такого никогда раньше не было. Мы, честно говоря, очень переживали. Все-таки был двухлетний перерыв из-за ковида. С другой стороны мы понимали, что люди соскучились по тусовке, по этому драйву. И, конечно, мы переживали, как поведет себя ковид, но, слава богу, все это состоялось”, — заявил Президент Торгово-промышленной палаты Республики Коми Юрий Колмаков.



По мнению представителей отдаленных районов, они были бы очень рады не выезжать в столицу Коми из-за сложностей в транспортировке. Возможно, есть вероятность организации подобной истории и на их территории.