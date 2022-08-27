Выдачу подарков новорожденным в Коми возобновят с 1 сентября

Аукцион завершился, новый поставщик подарков новорожденным определен, он подготовит новую партию детских комплектов к выдаче уже к 31 августа. Об этом сообщает "Комиинформ".

О дате выдачи подарков рассказала заместитель председателя Правительства Республики Коми Лариса Карачёва.

"В августе Федеральная антимонопольная служба приостановила аукцион по закупке подарков для новорожденных по жалобе одного из участников конкурса. В результате подарочные комплекты, изготовленные ранее, роддома израсходовали. Торги в итоге все же возобновились, сейчас уже заключён новый контракт по результатам этого аукциона. Поставка – 31 августа. Тем, кто не получил комплект для новорожденного при выписке из роддома, подарок доставим, подключим к этому соответствующие службы", – прокомментировала ситуацию Лариса Карачёва.