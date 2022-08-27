Россияне назвали необходимый для счастья размер заработка

Месячный доход, который россияне считают достаточным для счастья, с ноября 2021 года увеличился почти на 5% и на сегодняшний день составляет рекордные 190 тыс. руб, выяснили эксперты сервиса SuperJob, сообщает РБК.

Опрос проводился с 1 по 29 апреля. В нем приняли участие 20,5 тыс. экономически активных респондентов из 563 населенных пунктов по всей России.

Показатель 2021 года стал самым высоким за всю историю наблюдений SuperJob начиная с 2015 года: тогда для счастья россиянам было необходимо 175 тыс. руб. Запросы россиян также выросли по сравнению с ноябрем 2021 года — 190 тыс. руб. против 178 тыс. руб.