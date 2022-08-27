Диетолог рассказала, кому вреден виноград

Людям с некоторыми заболеваниями лучше избегать употребления винограда, предупредила в интервью радио Sputnik диетолог Екатерина Матыскина. Она уточнила, какое количество этих плодов в день не навредит здоровому человеку.

Витамины, антиоксиданты, микро- и макроэлементы, пектины, ферменты и эфирные масла – все это присутствует в винограде и делает его чрезвычайно полезным для здоровья. Однако здесь не обойтись без "но": виноград – это еще и один из самых сладких даров природы. В нем содержится много фруктозы и глюкозы при минимальном количестве клетчатки, отметила в интервью радио Sputnik диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина. То есть людям с нарушениями углеводного обмена стоит ограничивать употребление винограда, пояснила она.

"У винограда только шкурка содержит клетчатку, а внутри – достаточно рыхлая и мягкая структура, по сути, это легкодоступные сахара. Виноград имеет высокий гликемический индекс, который означает быстрое поднятие уровня сахара в крови (после употребления продукта, – ред.). Поэтому людям с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом следует ограничивать употребление винограда", – сказала Екатерина Матыскина.

С осторожностью к винограду и его производным, например, виноградному соку и изюму, стоит относиться людям с ожирением, а также тем, кто просто борется с лишним весом, продолжила она.