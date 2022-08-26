Сыктывкарка создает кукол, похожих на живых младенцев

Сыктывкарка делает кукол, похожих на живых младенцев. Такие работы называются “куклы-реборн”. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” взял интервью у мастера по изготовлению таких кукол.
Светлана Пальцева создает такие куклы уже около полугода. Все началось с того, что она решила слепить маленького ребенка из пластилина.
“Я купила себе маленькую куколку и решила ее раскрасить, придать ей фактуры и “оживить”, — поделилась Светлана.
Со временем мастер начала брать на себя более сложные задачи.
“Купила куколку побольше, лысую, абсолютно белую. Сама пришивала ей волосы, раскрашивала, выделяла цветом складочки. А потом я начала покупать все части кукол отдельно. Глазки отдельно, туловище, одежду, волосы”, — прокомментировала сыктывкарка.
В начале пути это было просто хобби.
“Сперва для себя делала, а потом и бизнес пошел. Стали покупать. За эти полгода у меня 13 кукол уже купили. Заказчики все находятся за пределами республики”, — вспоминает изготовитель кукол.
Изготовление таких кукол требует много времени и терпения.
“Самое сложное в работе — это вшивать волосы и ресницы, постоянно ломаются иголки. Работа очень кропотливая”, — отметила Светлана.
Заказывать по отдельности запчасти кукол очень затратно, но затраты все равно окупаются.
“Мохер для волос очень дорогой. Я отдельно заказываю иглы, глаза, которые похожи на настоящие, краски, тело. Тело всегда дорогое. Я стараюсь брать только качественный материал, чтобы была мягкая резина. Потом я набиваю куклу материалом, чтобы все выглядело натурально. Это все окупается, но себе мало остается. Я за свою работу немного беру. Хочется людям сделать что-то хорошее”, — рассказала сыктывкарка.
Куклы Светлана раскрашивает обычными акриловыми красками. После высыхания подтирает все, придавая естественный оттенок.
В изготовлении кукол Светлане больше всего нравится полученный результат. В дальнейшем сыктывкарка хочет начать реставрировать старые куклы.