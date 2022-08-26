Сыктывкарка создает кукол, похожих на живых младенцев

Сыктывкарка делает кукол, похожих на живых младенцев. Такие работы называются “куклы-реборн”. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” взял интервью у мастера по изготовлению таких кукол.

Светлана Пальцева создает такие куклы уже около полугода. Все началось с того, что она решила слепить маленького ребенка из пластилина.

“Я купила себе маленькую куколку и решила ее раскрасить, придать ей фактуры и “оживить”, — поделилась Светлана.

Со временем мастер начала брать на себя более сложные задачи.