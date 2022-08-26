В Сыктывкаре назначили нового прокурора города

В столице Коми назначили нового прокурора. Им стал Павел Аркадьевич Якимов. Его представили сегодня в городской мэрии.



После представления нового прокурора Сыктывкара прокурор Республики Коми Николай Егоров акцентировал внимание участников мероприятия на точках соприкосновения муниципалитета и ведомств, а также решения вопросов в части соблюдения трудового законодательства.

Он обратил особое внимание на взаимодействие прокуратуры с администрацией города в части исполнения судебных решений, особенно в сферах ЖКХ, признания домов аварийными и переселения из них, ремонта жилфонда.



Также, по его мнению, необходимо производить своевременный контроль за расходованием средств в рамках реализации нацпроектов, федеральных и региональных программ. Речь идет о нарушениях в сфере договорных отношений, проведения тендеров, выполнения работ недобросовестными подрядчиками, а также претензионной работы в сфере обеспечения качества выполненных работ.



Отдельно остановился прокурор Республики Коми на вопросах лекарственного обеспечения льготных категорий граждан с целью уменьшения количества отложенных рецептов для ветеранов и инвалидов и контроле за размещением беженцев из ДНР и ЛНР.

"Сегодня две приоритетные задачи – подготовка к зимнему отопительному сезону и образовательных учреждений к новому учебному году, – отметил Н. Егоров. – Поэтому упор необходимо сделать на оперативное реагирование по фактам ограничения отопления и ремонта сетей после порывов в ходе гидравлических испытаний, противопожарной безопасности".

Что касается предпринимательского сообщества, то прокурор республики сконцентрировал внимание на контроль за деятельностью бизнеса с учетом условий ограничений по проверкам, соблюдения интересов бизнеса, государства и общества, которые необходимо инициировать только при возникновении угрозы здоровью и жизни граждан, чтобы дать возможность развиваться предпринимательству в городе.



Рост числа преступлений, особенно в состоянии алкогольного опьянения, должен сподвигнуть муниципалитет и прокуратуру на координацию действий в части пропаганды здорового образа жизни и профилактики преступности. Это касается сферы оборота наркотиков и хищения денежных средств граждан с банковским счетов.