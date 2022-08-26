В Сыктывкаре изменится схема курсирования трех автобусов

В связи с производством Сыктывкарскими тепловыми сетями филиала "Коми» ПАО "Т Плюс" земляных работ в период с 8:00 часов 29.08.2022 по 20:00 часов 09.09.2022 будет перекрыто движение автотранспорта на всю ширину проезжей части по ул. Красных Партизан от перекрестка с Октябрьским проспектом до дома № 118/1 по Октябрьскому проспекту.



Учитывая вышеизложенное, движение общественного транспорта будет осуществляется в объезд по следующим утвержденным схемам:

по маршруту № 12 - в прямом направлении: ул. Орджоникидзе - Октябрьский проспект - далее по маршруту.

по маршруту № 17 - в прямом направлении: ул. Карла Маркса – ул. Чкалова – Октябрьский проспект - далее по маршруту; в обратном направлении - Октябрьский проспект – ул. Чкалова – ул. Карла Маркса - далее по маршруту.

по маршруту № 38 - в прямом направлении: ул. Ленина («пл. им. Габова» – начальный остановочный пункт) - ул. Орджоникидзе - далее по маршруту; в обратном направлении: ул. Орджоникидзе - ул. Ленина (пл. им. Габова – конченый остановочный пункт).



Незадействованные остановочные пункты:

Маршрут № 12 в прямом направлении: «Рынок» по ул. Карла Маркса.

Маршрут № 17 в прямом направлении: «ул. Красных Партизан», «Аптека»; в обратном направлении: «ул. Красных Партизан», «Госпиталь».

Маршрут № 38 в прямом направлении: «Рынок» по ул. Карла Маркса, «ул. Красных Партизан», «Аптека»; в обратном направлении: «Рынок» по ул. Карла Маркса.



Задействованные остановочные пункты:

Маршрут № 12 в прямом направлении: «Рынок» по ул. Орджоникидзе.

Маршрут № 17 в обратном направлении: «Товары для дома».

Маршрут № 38 в прямом направлении: «пл. им. Габова», «Женская консультация», «Рынок» по ул. Орджоникидзе; в обратном направлении: «Дворец Пионеров», «пл. им. Габова».