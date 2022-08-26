Комистат подсчитал, сколько стоит базовый "набор первоклассника"

Комистат подсчитал, во сколько в Республике Коми родителям обошелся базовый "набор первоклассника", который включает примерный перечень школьной формы, спортивных товаров и канцелярских принадлежностей, если все покупки были сделаны в июле.

Собрать первоклассницу почти на 6 тысяч рублей дороже, чем первоклассника. Если в школу идет девочка, то родители потратили 30,3 тысячи рублей, а если мальчик, то 24,3 тысячи рублей. В рейтинге регионов Северо-Западного федерального округа по стоимости "набора первоклассника" и для девочки, и для мальчика Республика Коми занимает четвертое место. Самый дорогой набор в Мурманской области (33,7 тысячи рублей для девочки и 26,6 тысячи рублей для мальчика), а самый дешевый - в Новгородской области (20,8 и 16,7 тысячи рублей соответственно).

Самым дорогим в базовом "наборе первоклассника" оказался комплект школьной одежды и обуви. Для девочки его цена составила 18,5 тысячи рублей, или 61% всех расходов, для мальчика - Школьная одежда и обувь 12,5 тысячи рублей, или 52 %. Разница обусловлена количеством позиций: в комплект школьной формы и обуви для девочки входит 7 наименований, а в комплект для мальчика - 5. Собирая в школу первоклассницу, больше всего пришлось потратиться на 3 блузки, они обошлись в 4,3 тысячи рублей.

В комплекте школьной формы и обуви для первоклассника самой дорогой позицией стали две пары брюк - 3,5 тысячи рублей.

Родители будущих первоклассников потратили 5,9 тысячи рублей на форму для уроков физкультуры. Комплект спортивной формы для девочек и для мальчиков одинаковый и включает спортивный костюм, кроссовки, 2 футболки и 5 пар носков.

Список канцтоваров для первоклассников содержит 7 наименований. Самым дорогим товаром является рюкзак, средний чек на него составил 3,2 тыс.рублей. Содержимое ранца обошлось еще в 2,7 тысячи рублей.

Отправляя первоклассника в школу, родители переживают и хотят, чтобы их ребенок всегда был на связи. Купить смартфон в июле в среднем можно было за 17,2 тыс.рублей.

Уже к первому классу многим покупают компьютер. Стоимость ноутбука составила 51,3 тысячи рублей, намного дешевле планшетный компьютер - 15,3 тысячи рублей.

С первого класса многие дети начинают посещать кружки и секции. В Республике Коми образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей осуществляли 424 организации. Наибольшей популярностью у учащихся пользовались общеразвивающие программы художественной направленности (34 % всех обучающихся по программам дополнительного образования), социальногуманитарное направление (21%) и общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности (18 %). Средняя стоимость академического часа дополнительных занятий в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения составила 184 рубля.