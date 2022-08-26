Пешеходную зону в центре Сыктывкара отремонтируют за 9 миллионов рублей

Разбитый тротуар в центре столицы Коми приведут в порядок. Речь идет о пешеходной зоне от Стефановской площади до перекрестка с улицей Бабушкина. Об этом сообщается на портале госзакупок, где размещена заявка.
Начальная стоимость контракта составила 9,1 миллионов рублей. Желающие отремонтировать тротуар должны подать документы до 5 сентября. Победителя конкурса определят 7 сентября.
Подрядчику нужно будет выполнить работы до 31 октября, после чего в срок до 25 ноября он должен предоставить документацию на приемку работ. В задании указано, что ремонтировать предстоит тротуар длиной в 180 метров. На нем необходимо удалить старый асфальт, борта и брусчатку, а затем спилить, выкорчевать и вывезти деревья, а также убрать перила.
После этого подрядчик уложит новое асфальтовое покрытие, установит бордюры, а также высадит вдоль домов по улице Ленина 18 кленов высотой около 2-3 метров и засеет газон.