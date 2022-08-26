Пешеходную зону в центре Сыктывкара отремонтируют за 9 миллионов рублей

Разбитый тротуар в центре столицы Коми приведут в порядок. Речь идет о пешеходной зоне от Стефановской площади до перекрестка с улицей Бабушкина. Об этом сообщается на портале госзакупок, где размещена заявка.

Подрядчику нужно будет выполнить работы до 31 октября, после чего в срок до 25 ноября он должен предоставить документацию на приемку работ. В задании указано, что ремонтировать предстоит тротуар длиной в 180 метров. На нем необходимо удалить старый асфальт, борта и брусчатку, а затем спилить, выкорчевать и вывезти деревья, а также убрать перила.