Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Врач назвал наиболее опасный напиток для пожилых

Врач назвал наиболее опасный напиток для пожилыхРИА "Новости"

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург назвал алкоголь самым опасным напитком для пожилых людей.

По его словам, спиртное особенно вредно тем, что ускоряет работу сердца и повышает его потребность в кислороде.

А если сердце поражено атеросклерозом, что у пожилых обычно и наблюдается, то резко повышается риск сосудистых катастроф, в частности инфаркта", — цитирует Гинзбурга "Москва 24".

Специалист советует заменить алкоголь на зеленый чай, который замедляет процессы старения, а также пить ягодные морсы, богатые полезными веществами.

Гинзбург отметил, что морсы не должны содержать сахара, так как сахаросодержащие напитки тоже опасны для пожилых, пишет РИА "Новости".

...

  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости