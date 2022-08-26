Врач назвал наиболее опасный напиток для пожилых

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург назвал алкоголь самым опасным напитком для пожилых людей.
По его словам, спиртное особенно вредно тем, что ускоряет работу сердца и повышает его потребность в кислороде.
А если сердце поражено атеросклерозом, что у пожилых обычно и наблюдается, то резко повышается риск сосудистых катастроф, в частности инфаркта", — цитирует Гинзбурга "Москва 24".
Специалист советует заменить алкоголь на зеленый чай, который замедляет процессы старения, а также пить ягодные морсы, богатые полезными веществами.
Гинзбург отметил, что морсы не должны содержать сахара, так как сахаросодержащие напитки тоже опасны для пожилых, пишет РИА "Новости".