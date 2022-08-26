100 000 бонусов на подготовку к школе — в СберСпасибо выгодные предложения

Программа СберСпасибо вновь собрала выгодные предложения для родителей, которые готовят детей к новому учебному году. У партнеров СберСпасибо можно выгодно приобрести книги и канцтовары, одежду и обувь, цветы и подарки учителям и многое другое и получить за покупки повышенные бонусы.
В топ самых покупаемых категорий для учащихся стабильно входят:
- Товары для учебы (от красок до словарей и методичек);
- Школьная форма (одежда и обувь);
- Аксессуары (вроде бантов и рюкзаков);
- Подарочные наборы преподавателям и полезные принадлежности для организации рабочего пространства дома.
Избежать стресса в погоне за скидками поможет программа лояльности. Так, сейчас действуют сразу несколько акций с возможностью получить дополнительную выгоду в виде бонусов.
До 15 сентября 2022 года в рамках проекта «Снова в школу» участники СберСпасибо смогут получить за покупки повышенные бонусы — до 15% от стоимости, а у 5 клиентов, совершивших покупку от 1 тыс. рублей, будет шанс выиграть до 100 тыс. бонусов.
Среди партнеров акции «Снова в школу» такие бренды, как FlowWow, «Литрес», Kari Kids и другие. Подробнее узнать о том, как сэкономить на сборах в школу, можно на странице проекта.
Обладатели подписки СберПрайм или СберПрайм+ могут получить максимальную выгоду с 23 по 28 августа 2022 года — до 30% бонусами за первую покупку школьных товаров у партнёров акции СберПрайм Weekend: СберМаркет, СберМегаМаркет и Самокат. Все подробности можно узнать на сайте СберСпасибо.
День знаний вызывает много счастливых воспоминаний, и важно позаботиться о сборах в школу, чтобы праздник точно удался. Самое важное — спланировать каждый этап подготовки, большую часть которой занимают именно покупки. Поэтому с заботой и пониманием мы ежегодно подбираем предложения для клиентов.
В этом году мы снова поможем легко и быстро найти всё для школы без переплат и сложных условий для покупки. Принципы остаются прежними — максимально много бонусов возвращаются за покупки, повышенные бонусы начисляются за самые востребованные категории товаров и дополнительно можно выиграть подарки
Андрей Писарев
Директор дивизиона «Лояльность» ПАО Сбербанк, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»