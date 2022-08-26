100 000 бонусов на подготовку к школе — в СберСпасибо выгодные предложения

Программа СберСпасибо вновь собрала выгодные предложения для родителей, которые готовят детей к новому учебному году. У партнеров СберСпасибо можно выгодно приобрести книги и канцтовары, одежду и обувь, цветы и подарки учителям и многое другое и получить за покупки повышенные бонусы.

В топ самых покупаемых категорий для учащихся стабильно входят:

Товары для учебы (от красок до словарей и методичек); Школьная форма (одежда и обувь); Аксессуары (вроде бантов и рюкзаков); Подарочные наборы преподавателям и полезные принадлежности для организации рабочего пространства дома.

Избежать стресса в погоне за скидками поможет программа лояльности. Так, сейчас действуют сразу несколько акций с возможностью получить дополнительную выгоду в виде бонусов.

До 15 сентября 2022 года в рамках проекта «Снова в школу» участники СберСпасибо смогут получить за покупки повышенные бонусы — до 15% от стоимости, а у 5 клиентов, совершивших покупку от 1 тыс. рублей, будет шанс выиграть до 100 тыс. бонусов.

Среди партнеров акции «Снова в школу» такие бренды, как FlowWow, «Литрес», Kari Kids и другие. Подробнее узнать о том, как сэкономить на сборах в школу, можно на странице проекта.

Обладатели подписки СберПрайм или СберПрайм+ могут получить максимальную выгоду с 23 по 28 августа 2022 года — до 30% бонусами за первую покупку школьных товаров у партнёров акции СберПрайм Weekend: СберМаркет, СберМегаМаркет и Самокат. Все подробности можно узнать на сайте СберСпасибо.