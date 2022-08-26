Сыктывкарская организация раздает вещи бесплатно и живет за счет грантов

“Одежда обязательно должна быть чистой, без пятен, без дефектов, новая", — отметила Анастасия.

В контейнеры можно класть только те вещи, которые подходят определенным критериям.

“Мы хотим добиться разумного потребления. Люди могут прийти к нам и выбрать любую вещь, и оставить любую денежку как добровольное пожертвование”, — поделилась одна из организаторов проекта Анастасия Слободян.

“Сила жизни” начала свое существование в 2019 году. Организация помогает нуждающимся приобрести одежду. По всему Сыктывкару расположены семь ящиков для сбора одежды, в которых любой желающий может оставить ненужные вещи. Также этот проект положительно влияет на экологию.

“Нам присылают заявки от государственных организаций, и мы собираем вещи под определенные семьи”, — поделилась женщина.

За три года работы без конфузов не обошлось.

“Иногда в наши контейнеры сбрасывают всякий мусор. И, хоть мы настоятельно просим приносить нам вещи в идеальном состоянии, люди часто приносят одежду, которую можно пустить только на тряпку”, — прокомментировала Анастасия.

Были случаи, когда добросердечностью авторов проекта пользовались недобросовестные люди.

“Приходят люди, которые наглеют и начинают пользоваться нашим проектом. Если человек приходит постоянно и берет слишком много, сразу чувствуется, что это потребитель, а не нуждающийся. Мы отказываем таким, потому что даже узнавали о случаях перепродажи одежды, которую мы отдаем бесплатно. А люди, которые действительно нуждаются — стесняются”, — поделилась Любовь Хохлова.

Все вещи из контейнеров тщательно сортируют и обрабатывают.

“Мы по три раза все осматриваем, чтобы не было дефектов. Купили отпариватель на деньги с гранта, и каждую вещь обрабатываем паром. А там 140 градусов, ни один микроб не выживет. А потом гладим и вешаем на стойки”, — поделилась Анастасия Слободян.

Организация “Сила жизни” помогает всем: малоимущим, многодетным, погорельцам, одиноким мамам и папам, людям с ограниченными возможностями, а также тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

В августе 2021 года администрация Сыктывкара выделила благотворителям отдельное помещение в цоколе дома по улице Советская, 52. Организация существует исключительно за счет грантов и поддержки горожан.

За три года “Сила жизни” собрала около 30 тысяч рублей за счет пожертвований сыктывкарцев.

“Мы выиграли грант культурных инициатив. У нас была дизайнерская выставка одежды. Ее мы подготовили вместе с дизайнером из старой одежды. На этот грант мы потом закупили три швейные машинки и столы. Мы шьем сами, учимся. Изготавливаем шоперы, маски, маски для сна, подушки. Выбрали такие категории вещей, которые мы сами могли бы изготавливать”, — поделилась Анастасия.

Как сообщили авторы проекта, все дизайнерские вещи они раздали детям из многодетных и малоимущих семей.

“Мы занимаемся благотворительностью, поэтому у нас нет цен. Мы отдаем вещи бесплатно”, — заключил Сергей Слободян.

Ящики для сбора вещей находятся по адресам: