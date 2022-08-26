Сбер возвращает условия по начислению бонусов от СберСпасибо

С 1 сентября 2022 года в программе лояльности СберСпасибо вернутся прежние условия начисления бонусов.

Изменения в программе действовали с 1 июня по 31 августа 2022 года и касались таких категорий покупок, как «Транспорт», «Детство», «Косметика», «Электроника и бытовая техника», «Кино», «Развлечения», «Образование», «Здоровье», «Спорт и фитнес», «Супермаркеты», «АЗС», «Одежда и обувь» и «Товары для дома».

В остальных категориях изменений по начислению бонусов не было.