Сбер: с 2022 года 18 млрд рублей за услуги ЖКХ оплатили жители СЗФО с помощью автоплатежа

С помощью услуги «Автоплатеж» за семь месяцев 2022 года клиента Сбера на Северо-Западе оплатили ЖКХ на общую сумму более 18 млрд рублей.
Всего за этот период через каналы банка жители СЗФО провели коммунальные платежи на сумму более 150 млрд рублей.
Александр Закурдаев, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:
«Количество тех, кто хочет автоматизировать свои рутинные платежи, постоянно растёт. Причина проста – это экономит время и силы, а также наводит порядок в бытовых финансах без участия человека – только один раз подключить, а дальше система сделает всё за тебя».
Настроить автоплатёж можно в мобильном приложении или веб-версии СберБанк Онлайн (в разделе «Платежи» – «Автоплатежи и переводы»). После этого деньги в пользу поставщика услуги будут ежемесячно списываться с выбранной клиентом карты в соответствии с суммой квитанции. При этом за день до исполнения платежа клиент будет получать сообщение о планируемом списании – в виде СМС или пуш-уведомления – с указанием точной суммы. При необходимости платёж можно отменить.