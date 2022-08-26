Сбер: с 2022 года 18 млрд рублей за услуги ЖКХ оплатили жители СЗФО с помощью автоплатежа

С помощью услуги «Автоплатеж» за семь месяцев 2022 года клиента Сбера на Северо-Западе оплатили ЖКХ на общую сумму более 18 млрд рублей.

Всего за этот период через каналы банка жители СЗФО провели коммунальные платежи на сумму более 150 млрд рублей.

Александр Закурдаев, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк :