Сбер представил образовательную онлайн-платформу Edutoria

Edutoria — это маркетплейс, где представлены образовательные курсы по различным направлениям: от ИТ до творчества. На онлайн-платформе пользователи могут развивать современные навыки, повышать квалификацию и осваивать новую профессию. Edutoria предоставляет компаниям и экспертам бесплатный сервис по созданию и размещению курсов, который позволяет тиражировать и монетизировать свои знания.

Главной задачей платформы является разработка мотивирующих путей развития, которые позволяют пользователям системно двигаться к собственным образовательным целям через освоение профессиональных и мягких навыков. Маркетплейс Edutoria предлагает не только изучить широкий набор отдельных курсов, но и выбрать сформированную из лучших программ траекторию обучения. Сейчас платформа объединяет уже 10 тематических направлений, в которых представлены курсы от ведущих поставщиков: СберУниверситета, GeekBrains, Otus, ИКРА, Novikov School, Moscow Business School и других. Подписка Ed+ даёт скидку 15% на включённые в неё курсы, а также возможность бесплатного прохождения более 40 курсов по различным темам.

Для тех, кто хочет развиваться в области культуры, искусства и креативных индустрий, на Edutoria создан специальный проект «Муза». В числе авторов уникальных творческих курсов и образовательных программ — народный артист России, ректор Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, народный артист России, саксофонист Игорь Бутман, главный дирижёр Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского Владимир Федосеев и многие другие.

Edutoria также предоставляет сервисы вузам для реализации онлайн-программ высшего и дополнительного профессионального образования. Так, в этом году начнётся обучение на магистерской программе МИСиС «Науки о данных», в МАИ будет запущена программа дополнительного профессионального образования по цифровизации.

Корпоративным клиентам для обучения сотрудников на платформе доступны полный перечень образовательного контента и гибкие условия сотрудничества.

Авторам маркетплейс даёт бесплатный доступ к конструктору курсов, позволяющему размещать образовательный контент для разных форматов обучения. В личном кабинете поставщики контента могут увидеть аналитику покупок своих курсов за выбранный период времени. Кроме того, Edutoria обеспечивает маркетинговое продвижение и повышение узнаваемости бренда поставщика.

Наталья Журавлёва, директор Центра индустрии образования Сбербанка: