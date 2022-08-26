Эксперт назвал продукты для укрепления здоровья легких

"Если мы говорим про загрязнение окружающей среды и о том, как снизить нагрузку на легкие, то нам потребуются вещества, которые повысят секреторную активность слизистых", – сообщил aif.ru врач-кинезиолог Григорий Крутов.

Здоровое питание поможет не только сбалансировать вес и скорректировать фигуру, но и укрепить организм и станет профилактикой различных заболеваний. Витамины и минералы помогут оздоровлению легких.

Одно из самых важных таких веществ – витамин C. Поэтому легким полезны продукты, его содержащие, то есть шиповник, болгарский сладкий перец, смородина, цитрусовые, кислые лесные ягоды и так далее. Витамин разжижает слизь, делает субстанции более текучими.

Помогут укрепить легкие разнообразные перцы, то есть пряности и острые продукты. Эта группа продуктов увеличивает активность бокаловидных клеток, что приводит к повышению выделения слизи. Главное не переборщить с дозировкой.

Полезен для центральной нервной системы и легких рутин, который содержится во всех зеленых продуктах с горьковатым оттенком: это различные листовые салаты, петрушка, кинза. Стоит упомянуть, что горький вкус вызывает раздражение блуждающего нерва, что улучшает связь всех внутренних органов с центральной нервной системой, тем самым производится стимуляция работы органа. Это же касается и легких.

При этом следует помнить, что заболевания любых органов коррекцией диеты вылечить нельзя, в таких случаях нужно обязательно консультироваться с врачом и выполнять его предписания. Самолечение недопустимо, пишет "РГ".