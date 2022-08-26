Овнов ждут перемены, а Близнецам пора изменить жизнь: гороскоп на 26 августа

Овны, откройте свое сердце переменам. Эксперты советуют завершить все начатые дела до конца. Сегодня деловые переговоры пройдут успешно. Покупки и денежные вложения могут отразиться на финансах. Инвестировать деньги лучше чуть позже в крупные проекты.

День не преподнесет никаких сюрпризов Тельцам. Астрологи советуют провести время в кругу семьи, друзей или коллег. Вам показана смена обстановки, путешествие придаст сил, энергии и позитивно отразится на здоровье. Вероятно, увеличение доходов.

Близнецы

Близнецы, можно выдохнуть - все самое трудное позади. Пришла пора отказаться от вредных привычек, которые пагубно влияют на ваш организм и общее состояние. Что касается финансов, сейчас не самое подходящее время для необдуманных трат.

Рак

Раки, иногда стоит подождать. Астрологи отмечают, что время на вашей стороне. Не спешите и подумайте над планами на дальнейшую жизнь – это поможет в реализации своих целей. Стоит отказаться от приёма алкогольных напитков.

Лев

Львы, не поддавайтесь эмоциям и держите голову холодной. Вторую половину дня постарайтесь провести на свежем воздухе, прогулка или поездка – не помешают. События в жизни начнут в скором времени разворачиваться стремительно. Готовьтесь к тому, что вы не сможете на них повлиять.

Дева

Девы настало время разложить все по полочкам, это касается не только уборки, но также личной жизни, работы и взаимоотношений с родственниками, друзьями. Наведение "порядка" поможет почувствовать себя увереннее в завтрашнем дне.

Весы

Весы, вам хотя бы на время стоит перестать все контролировать. День будет наполнен положительными и эмоциональными событиями. Избегайте конфликтов, старайтесь их минимизировать. Постарайтесь отказаться от употребления крепких спиртных напитков.

Скорпион

А вот Скорпионам необходимо сменить род деятельности, отдых на свежем воздухе поможет восстановить душевные силы и равновесие. Что касается работы, усилия не останутся незамеченными, рано или поздно начальство обратит внимание на вашу целеустремленность.

Стрелец

Стрельцы, нелишним будет обратить внимание на здоровье. Астрологи отмечают, что сейчас не самое подходящее время для того, чтобы браться за новые проекты. Кроме того, обращайте внимание на знаки, которые посылает вам судьба, они могут быть судьбоносными.

Козерог

Козероги, не оглядывайтесь назад, смело шагайте вперед навстречу новым эмоциям. Прислушивайтесь к интуиции и внутреннему чутью, они помогут вам разрешить множество ситуаций.. В скором времени может появится возможность выйти на совершенно иной уровень заработка.

Водолей

Не упустите возможность словить джек-пот. Ваши амбициозные планы начнут воплощаться в жизнь, но наберитесь терпения, у вас обязательно все получится. По мнению астрологов, данный период благоволит финансовым операциям, а также проведению деловых переговоров и встреч.

Рыбы

Рыбы, сейчас всё зависит лишь только от вас самих. Помните, что лучше принять хоть какое-то решение, чем не предпринимать ничего. Пришло время действовать. Обратите внимание на ежедневный рацион, при необходимости внесите коррективы.