На карьере в Сыктывкаре погиб человек

24 августа в столице Коми искали мужчину, который пропал на карьере в местечке Кочпон. К несчастью, история закончилась трагически. Спасатели обнаружили его мертвым, сообщает "Комиинформ".

Компания отправилась отдыхать на берегу, и один из мужчин решил окунуться. Внезапно он стал уходить под воду, а спасать его никто не стал. На поверхность он так и не вернулся. Товарищи погибшего заявили в полицию. Вскоре на место прибыл отряд "Спас-Коми", который обнаружил тело погибшего с помощью кошек и извлек его на поверхность.