С начала 2022 года клиенты Сбера заплатили за образование почти 20 млрд рублей

«Всё чаще клиенты Сбера оплачивают услуги дистанционно, отдавая предпочтение банковскому приложению – это максимально доступно и быстро. В 2022 году только объём образовательных платежей через СберБанк Онлайн на Северо-Западе вырос на 12 процентов – до 16 млрд рублей. Это безусловное лидерство среди других инструментов оплаты».

С начала 2022 года клиенты Северо-Западного отделения Сбербанка оплатили образовательные услуги почти на 20 млрд рублей. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 18 млрд рублей – это безналичная оплата.