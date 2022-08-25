С начала 2022 года клиенты Сбера заплатили за образование почти 20 млрд рублей

С начала 2022 года клиенты Северо-Западного отделения Сбербанка оплатили образовательные услуги почти на 20 млрд рублей. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 18 млрд рублей – это безналичная оплата.
Александр Закурдаев, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:
«Всё чаще клиенты Сбера оплачивают услуги дистанционно, отдавая предпочтение банковскому приложению – это максимально доступно и быстро. В 2022 году только объём образовательных платежей через СберБанк Онлайн на Северо-Западе вырос на 12 процентов – до 16 млрд рублей. Это безусловное лидерство среди других инструментов оплаты».
Вторым каналом по полярности среди жителей Северо-Запада являются отделения банка и устройства самообслуживания – через них в текущем году прошло в общей сложности 2,6 млрд рублей за образование.
Оплатить практически любые услуги клиенты банка могут с помощью сервиса «Автоплатёж». Этот удобный и быстрый способ позволяет человеку экономить своё время и тратить его на более важные и интересные занятия. Настроить автоплатёж можно в мобильном приложении или веб-версии СберБанк Онлайн (в разделе «Платежи» – «Автоплатежи и переводы»). После этого деньги в пользу поставщика услуги будут ежемесячно списываться с выбранной клиентом карты в соответствии с суммой квитанции. При этом за день до исполнения платежа клиент будет получать сообщение о планируемом списании – в виде СМС или пуш-уведомления – с указанием точной суммы. При необходимости платёж можно отменить.