Сбер уменьшил первоначальный взнос по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство

Сбер снизил минимальный размер первоначального взноса по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство без подтверждения дохода (по двум документам) с 30 до 20% от стоимости жилья. Данная мера распространяется на государственные программы «Семейная ипотека» , «Господдержка» и «Дальневосточная ипотека» .

Ипотеку на индивидуальное строительство дома можно оформить по ставке от 1,3% по «Дальневосточной ипотеке» , от 5,3% по «Семейной ипотеке» , и от 6,3% по программе «Господдержка» .

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка: