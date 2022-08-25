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Сбер уменьшил первоначальный взнос по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство

Сбер уменьшил первоначальный взнос по ипотеке на индивидуальное жилищное строительствоФото Sber

Сбер снизил минимальный размер первоначального взноса по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство без подтверждения дохода (по двум документам) с 30 до 20% от стоимости жилья. Данная мера распространяется на государственные программы «Семейная ипотека», «Господдержка» и «Дальневосточная ипотека».

Ипотеку на индивидуальное строительство дома можно оформить по ставке от 1,3% по «Дальневосточной ипотеке», от 5,3% по «Семейной ипотеке», и от 6,3% по программе «Господдержка».

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Улучшение условий жилищного кредитования в Сбере продолжается. Очередное снижение первоначального взноса по ипотеке — на этот раз оно распространяется на индивидуальное жилищное строительство по госпрограммам без подтверждения дохода — упростит жизнь заёмщикам и поможет им быстрее решить жилищный вопрос».

По заявкам с подтверждением дохода первоначальный взнос остался прежним от 15%. Выбрать жилье и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.

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