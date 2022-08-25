"Мы думали, что это дети подожгли": в Сыктывкаре едва не сгорел балкон одного из домов

В Сыктывкаре из-за неосторожного обращения с огнем загорелось сооружение под балконом. По словам очевидцев, возгорание могло произойти из-за двух мужчин, которые выпивали неподалеку от места происшествия.

23 августа в Эжвинском районе Сыктывкара по улице Весенняя, 5 случился пожар.

“Сперва мы думали, что это дети подожгли. А потом очевидцы рассказали, что возле балкона на первом этаже сидели пьяные мужики, и после того как они ушли все загорелось”, — сообщила сыктывкарка.

К моменту приезда пожарных местные жители потушили все своими силами.