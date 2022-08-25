Медики обнародовали новые данные по COVID-19 в Коми

На 25 августа в Коми зарегистрировано еще 112 новых пациентов коронавирусом. За все время в регионе зафиксировано уже 174 886 случаев. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

За сутки в больнице оказались 36 пациентов. Всего за годы пандемии инфекцией переболели 171 192 человек, включая повторны заражения. Летальных случаев за сутки не было. За все время вирус унес жизни 3203 жителей Коми.