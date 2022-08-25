В мэрии рассказали, откуда взялись смог и запах гари в Сыктывкаре

Запах гари и смог в столице Коми вызваны лесными пожарами в других районах. Об этом сообщили в городской мэрии.

С вечера 24 августа в столице Коми стоит запах гари, а утром горожане увидели, что все затянуто белой дымкой. Как оказалось, это снова дым от лесных пожаров, которые сейчас полыхают в Корткеросском, Усть-Вымском и Княжтпогостком районах. Отмечается, что в самом Сыктывкаре пожаров сейчас нет, но 21 августа вдали от Максаковских дач возгорание все же было. Его оперативно устранили всего за сутки.