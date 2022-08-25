В Сыктывкаре без разрешения мэрии срубили ели и березы

В сквере у здания ДОСААФ на Сысольском шоссе в Сыктывкаре обнаружили спиленные ели и березы. Как оказалось, рубить их никто не разрешал. Подробнее об этом инциденте рассказали в городской мэрии.

По информации администрации столицы Коми, после сообщений о вырубке деревьев на место отправились специалисты управления ЖКХ. Там они обнаружили две срубленные ели и четыре березы. Сделано это было без согласования с мэрией.