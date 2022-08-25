Врачи назвали симптом рака, который проявляется перед сном

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали, почему боли в верхней части живота и спине перед сном могут стать предвестниками онкологического заболевания, сообщает портал Express.

Рак поджелудочной железы входит в шестерку самых распространенных форм онкологических заболеваний. Симптомы на ранних стадиях могут быть незначительными или вовсе отсутствовать. Самым частым признаком является желтуха, так как опухоль растет и давит на желчные протоки. Однако существует еще один симптом, который проявляется в минуты отдыха или перед сном.

Речь идет о боли в верхней части живота. Она периодически сопровождается болевыми ощущениями в спине. Это также может проявиться при употреблении пищи или во время наклоном вперед.