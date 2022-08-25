Врачи назвали симптом рака, который проявляется перед сном

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали, почему боли в верхней части живота и спине перед сном могут стать предвестниками онкологического заболевания, сообщает портал Express.
Рак поджелудочной железы входит в шестерку самых распространенных форм онкологических заболеваний. Симптомы на ранних стадиях могут быть незначительными или вовсе отсутствовать. Самым частым признаком является желтуха, так как опухоль растет и давит на желчные протоки. Однако существует еще один симптом, который проявляется в минуты отдыха или перед сном.
Речь идет о боли в верхней части живота. Она периодически сопровождается болевыми ощущениями в спине. Это также может проявиться при употреблении пищи или во время наклоном вперед.
"Рак поджелудочной может сопровождаться болью в эпигастрии (верхней части живота), иногда отдает в поясницу. Все зависит от положения тела. Заметив эти проявления, обратитесь к врачу. Это поможет исключить развитие онкологии или подтвердить ее, а также подобрать лечение", — подчеркивают специалисты.
К другим симптомам рака поджелудочной относятся:
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Изменения стула;
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Вздутие;
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Темная моча;
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Потеря аппетита или веса;
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Усталость;
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Повышенная температура;
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Жар или озноб.
Врачи отмечают, что к группе риска относятся:
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Курящие;
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Люди с лишним весом;
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Употребляющие алкоголь;
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Люди старше 75 лет;
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Имеющие хронический панкреатит;
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Употребляющие много красного и переработанного мяса.