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Врачи назвали симптом рака, который проявляется перед сном

Врачи назвали симптом рака, который проявляется перед сномpixabay

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали, почему боли в верхней части живота и спине перед сном могут стать предвестниками онкологического заболевания, сообщает портал Express.

Рак поджелудочной железы входит в шестерку самых распространенных форм онкологических заболеваний. Симптомы на ранних стадиях могут быть незначительными или вовсе отсутствовать. Самым частым признаком является желтуха, так как опухоль растет и давит на желчные протоки. Однако существует еще один симптом, который проявляется в минуты отдыха или перед сном.

Речь идет о боли в верхней части живота. Она периодически сопровождается болевыми ощущениями в спине. Это также может проявиться при употреблении пищи или во время наклоном вперед.

"Рак поджелудочной может сопровождаться болью в эпигастрии (верхней части живота), иногда отдает в поясницу. Все зависит от положения тела. Заметив эти проявления, обратитесь к врачу. Это поможет исключить развитие онкологии или подтвердить ее, а также подобрать лечение", — подчеркивают специалисты.

К другим симптомам рака поджелудочной относятся:

  • Изменения стула;

  • Вздутие;

  • Темная моча;

  • Потеря аппетита или веса;

  • Усталость;

  • Повышенная температура;

  • Жар или озноб.

Врачи отмечают, что к группе риска относятся:

  • Курящие;

  • Люди с лишним весом;

  • Употребляющие алкоголь;

  • Люди старше 75 лет;

  • Имеющие хронический панкреатит;

  • Употребляющие много красного и переработанного мяса.

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