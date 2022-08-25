Названы способы значительно снизить риск сердечного приступа

Здоровое питание и повышенная активность — самые известные способы держать свое здоровье под контролем, но есть ряд других вещей, за которыми следует внимательно следить, чтобы снизить риск сердечного приступа, пишет "МедикФорум".



Бросить курить



Курение является основным фактором риска сердечного приступа, а также других бесчисленных смертельных проблем, таких как рак и болезни сердца. Сигареты содержат смолы и выделяют угарный газ, который повреждает легкие и увеличивает риск сердечных и легочных заболеваний.



Мониторинг артериального давления



Постоянный контроль, особенно с возрастом. Высокое давление, также известное как гипертония, значительно увеличивает шансы на сердечный приступ и является серьезным «звоночком». Около 50 процентов сердечных приступов связаны с высоким давлением.



Это означает, что сердцу приходится слишком напряженно работать, чтобы перекачивать кровь по всему телу, поскольку артерии теряют свою эластичность и становятся жесткими, узкими и в конце концов закупориваются жировыми бляшками.



У большинства людей высокое давление развивается из-за неправильного питания и малоподвижности.



Следите за уровнем холестерина



Высокий уровень холестерина может привести к закупорке артерий, что является одной из основных причин сердечного приступа. Склонность к этому состоянию может передаваться по наследству, но часто является результатом нездорового образа жизни



Держите триглицериды на низком уровне



Триглицериды часто ошибочно принимают за холестерин, но это не совсем так. Когда вы едите, организм преобразует любые калории, которые ему не нужно использовать сразу, в триглицериды. Они хранятся в жировых клетках для последующего использования, высвобождаясь для получения энергии между приемами пищи.



Высокий уровень триглицеридов может способствовать затвердеванию артерий и утолщению их стенок, что увеличивает риск сердечного приступа или инсульта и развития сердечных заболеваний.



Контролируйте уровень сахара в крови



Повышенный сахар крови очень опасен. Он «разъедает» все органы, и больше всего страдают глаза, почки, нервы, сердце. Люди с диабетом погибают от инфарктов, инсультов, теряют зрение и ноги.



Знайте историю своей семьи



Некоторые люди более других подвержены сердечному приступу, и в семейной истории можно найти предупреждающий знак. Если вашему отцу или брату было меньше 55 лет, когда у них случился сердечный приступ, или если ваша мать или сестра перенесли сердечный приступ в возрасте до 65 лет, то вы в группе риска.