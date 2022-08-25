Водолеев ждет новое знакомство, а Рыб — спокойный день: гороскоп на 25 августа

Подходящий день для серьезных дел. Становится ясно, как можно решить проблемы, в последнее время осложнявшие жизнь и вам, и вашим близким. Вы замечаете возможности, которых не видели раньше.

Благоприятный день, подходящий для того, чтобы взяться за что-то новое. Звезды готовы поддержать многие ваши начинания. Хорошо проходят деловые встречи. Если вам потребуются союзники, вы найдете их без труда. Будет шанс заключить выгодные сделки. Покупки, даже незапланированные, часто оказываются удачными.



Близнецы

Может быть трудно сосредоточиться, собраться с мыслями. К тому же вы часто витаете в облаках, мечтаете о благоприятном стечении обстоятельств, вместо того чтобы оценить реальную ситуацию. Кажутся верными решения, лежащие на поверхности, и вам просто не хочется тратить силы на то, чтобы по-настоящему разобраться в ситуации. Часто оказываются полезными советы человека, которому вы доверяете.

Рак

Удачным будет начало дня. В это время появляются по-настоящему хорошие идеи, новые планы, за реализацию которых вы вскоре возьметесь. Удачно проходят деловые переговоры, некоторые Раки получат заманчивые предложения о сотрудничестве. К тому же вы быстро учитесь новому.



Лев

Подходящий день для работы и других полезных дел. Вы внимательны, стараетесь ничего не упустить из виду, замечаете даже самые мелкие детали. Это помогает избежать ошибок. Гармонично складываются отношения с коллегами, руководством, другими людьми, с которыми вас связывают профессиональные интересы. Легко будет договориться о совместных действиях.



Дева

Благоприятный день для решения многих вопросов, в том числе тех, что прежде ставили вас в тупик. Становится ясным то, о чем прежде можно было лишь смутно догадываться. Вы обретаете уверенность, чувствуете, что готовы к решительным действиям. Обстоятельства для них складываются самые благоприятные.



Весы

Подходящий день для того, чтобы подумать о чем-то важном. Сейчас вы способны прийти к правильным выводам, даже если собирать информацию приходится буквально по крупицам. Вы быстро учитесь всему, что может оказаться полезным. При этому интуиция безошибочно подсказывает, на что вовсе не стоит тратить время.



Скорпион

День не лишен трудностей, но вы отлично с ними справляетесь. Могут возникать разногласия на работе и дома. Но вы сохраняете самообладание, не поддаетесь на провокации и находите способ сгладить все острые углы раньше, чем вспыхнет конфликт.



Стрелец

День складывается не так уж плохо, но вам хочется большего. Старайтесь ставить перед собой реальные цели и объективно оценивать ситуацию. Это позволит избежать напрасных ожиданий и ложных надежд. Во многом помогают старые знакомые. Часто они действуют бескорыстно, но вы все же находите способ отблагодарить своих союзников.



Козерог

Лучше не откладывать дела надолго. Именно первая половина этого дня будет особенно удачной и плодотворной. Она дает шанс решить сложные вопросы. Кроме того, вы сможете определиться с планами на будущее, найдете людей, которые помогут в реализации задуманного. Хорошо проходят деловые встречи, у вас появятся сильные союзники.



Водолей

Отличный день для новых знакомств, поиска союзников и помощников. Ярко проявляются лидерские качества, и люди охотно идут за вами. Те, кто прежде вас недооценивал, сомневался в ваших способностях и талантах, поймут, как сильно ошибались. Отношения, которые сейчас начинаются как деловые, могут со временем превратиться в добрую дружбу.



Рыбы

Спокойный день. Первая его половина хорошо подходит для того, чтобы решать любые вопросы, связанные с деньгами. Тут вряд ли кто-то справится лучше вас: вы замечаете важные детали, на которые больше никто не обратил бы внимания. Вероятны выгодные сделки, в том числе крупные. Некоторые Рыбы найдут неожиданный, но очень эффективный способ увеличить доходы.