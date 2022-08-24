В Сыктывкаре 66-летний пенсионер украл из магазина медиаплеер

66-летнего сыктывкарца подозревают в краже медиаплеера. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

Сотрудники магазина обратились в полицию с заявлением о том, что с прилавка украли плеер, который стоит больше трех тысяч рублей. Полицейские выяснили, что товар забрал немолодой мужчина. По камерам наблюдения они вычислили, в каком районе живет подозреваемый, а после прошлись по квартирам и выяснили его точный адрес.