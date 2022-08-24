Сбербанк считает удовлетворительным финсостояние авиакомпаний РФ в условиях санкций

«Активизация перелетов внутри России и развитие внутреннего туризма сыграли свою роль в поддержании авиакомпаний. Уже сейчас мы оцениваем состояние авиакомпаний как удовлетворительное. В летний сезон заполняемость внутренних рейсов стремится к 100%», - цитирует Попова ИНТЕРФАКС.

Финансовое состояние российских авиакомпаний, несмотря на давление западных санкций, можно оценить как удовлетворительное, считает зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

«При грамотном управлении расходами считаем, что авиакомпании смогут обслужить свои долги», - добавил он.

Отдельно Попов упомянул клиента Сбербанка - авиакомпанию "ЮТэйр" (MOEX: UTAR), которая в течение нескольких лет испытывала финансовые трудности и пыталась реструктурировать долги перед банками.

«Со стороны "ЮТэйр" не было запросов о пересмотре условий кредитов, график погашения соблюдается», - сообщил Попов. После введения санкций "ЮТэйр" выкупила все самолеты и большую часть вертолетного парка у "Сбер Лизинга", отметил он.