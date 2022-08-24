Сбербанк сообщил об отсутствии дефолтов по кредитам у компаний фундаментальных отраслей

«Все остальные крупные клиенты, включая металлургов и нефтяников, с финансовой точки зрения чувствуют себя устойчиво во многом благодаря удачной ценовой конъюнктуре на основные виды сырьевых товаров, что позволяет компенсировать возросшие затраты на логистику и переориентирование поставок отдельных видов товаров. Мы не отмечали массовых запросов на реструктуризации кредитов со стороны компаний фундаментальных отраслей. Дефолта нет ни у кого», - цитирует зампреда правления Сбербанка РИА Новости.

Массовых запросов на реструктуризации кредитов со стороны крупных российских компаний из фундаментальных отраслей экономики нет, также ни одна из них не допустила дефолт по своим обязательствам, сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

Сбербанк в этом году не получил ни один новый объект из-за дефолта по кредиту или из-за отсутствия целесообразности реструктуризации, добавил Попов, подчеркнув, что банк пытается со всеми клиентами найти удовлетворяющий все стороны выход из ситуации.

«Тем не менее я не исключаю, что по итогам 2022 года у нас может быть передача каких-то объектов. Но это будет очень точечно, потому что бенефициары готовы бороться за свои проекты», - указал зампред правления Сбербанка.

Попов также сообщил, что по всем инвестиционным проектам крупнейших клиентов, которые банк начал финансировать до февраля 2022 года, была приостановка на два-три месяца. За это время была проведена ревизия проектов.