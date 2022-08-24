"Организаторы облажались": сыктывкарцы в День Коми не могли вернуться домой с праздника

Жители и гости Сыктывкара возмущаются из-за плохо организованного Дня Республики. Многие долго ждали праздничный салют, а потом не смогли уехать из-за позднего времени и нехватки автобусных рейсов. Редакция портала “Про Город Сыктывкар” узнала все детали.

Администрация Сыктывкара публиковала информацию о том, что автобусы будут ездить до 23:35, но многие горожане не успели попасть на свой рейс из-за продления праздничного шоу.

“А теперь эжвинцы стоят на остановках, машут последнему автобусу, не могли организовать раз в 100 лет продление рейсов до часу ночи”, — отметила Ольга Стенина.