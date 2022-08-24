"Организаторы облажались": сыктывкарцы в День Коми не могли вернуться домой с праздника

Жители и гости Сыктывкара возмущаются из-за плохо организованного Дня Республики. Многие долго ждали праздничный салют, а потом не смогли уехать из-за позднего времени и нехватки автобусных рейсов. Редакция портала “Про Город Сыктывкар” узнала все детали.
Администрация Сыктывкара публиковала информацию о том, что автобусы будут ездить до 23:35, но многие горожане не успели попасть на свой рейс из-за продления праздничного шоу.
“А теперь эжвинцы стоят на остановках, машут последнему автобусу, не могли организовать раз в 100 лет продление рейсов до часу ночи”, — отметила Ольга Стенина.
“Стоимость такси повысилась с 250 до 670 рублей. Мало того, брать никто не хотел, лишь около двух часов ночи удалось поймать машину. Администрации стоило бы это предусмотреть”, — поделился Константин Мичурин.
“Из-за задержки салюта мне пришлось выбирать: либо ехать в Эжву, либо смотреть салют, а потом спать на лавочке в Кировском парке”, — написал Денис Жданович.
Праздничный салют изначально был запланирован на 22:30 вечера, но из-за упущений в сценарии концерта, шоу сдвинулось почти на час. Многие зрители расстроились из-за того, что не смогли увидеть юбилейный салют.
“Ничего фееричного, как обещали, не было. Еще и наложился концерт на салют. Люди не знали, куда смотреть. Обычно салют — это и есть финал празднования. Я видела много зрелищных представлений и знаю, что на выделенные деньги можно было устроить эффектное шоу. Думаю, мои земляки заслужили по-настоящему зрелищного празднования”, — написала в соцсетях Наталия Кравченко.
“Это что было? Где организация? По отдельности вроде неплохо, я хотела концерт посмотреть и салют. В итоге салют не очень и концерт не посмотрела. Где пунктуальность? Те, кто был на салюте, не увидели концерт до конца, а кто был на концерте, не увидели салюта. Праздник ожидания не оправдал. Мы приехали с района. Очень огорчены происходящим. Организаторы облажались”, — прокомментировала Светлана Осипова.
“Салют обещали начать в 22:00, но сделали это только спустя час в 23:06. И шел он вместо 30 минут всего лишь 15. И салют был вялый для юбилея! Дети очень расстроились. Они ожидали зрелища, а получили то, что получили. И самое главное, про то что салют задержат, никто ничего не сказал, видимо, организаторам было плевать на народ”, — отметил Александр Дубровец.
Организаторы масштабного праздничного шоу прокомментировали сдвиг салюта на 30 минут.
“Собравшиеся зрители очень радушно принимали артистов, дружно им подпевали и аплодировали. Музыканты в свою очередь не могли этого не заметить и поэтому много общались с публикой, исполняли полюбившиеся многим композиции, ряд которых не входил в окончательный сценарий концерта. Изначально фейерверк был запланирован на 22:30, но чтобы не мешать собравшимся получать удовольствие от праздника, организаторы сдвинули на максимально возможный срок запуск салюта”, — объяснил организатор концерта Станислав Кокотков.