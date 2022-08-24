Четыре врача из Коми названы лучшими в России

Появились результаты всероссийского конкурса "Лучший врач года". Среди победителей и призеров оказались четыре врача из Республики Коми.
Врач-педиатр Воркутинской детской больницы Ирина Тарасова стала первой в номинации "Лучший участковый педиатр".
В номинации "Лучший сельский врач" второе место получил хирург Сысольской центральной районной больницы Евгений Сильченко.
Также второе место, но уже в номинации "Лучший невролог" занял врач-невролог Клинического кардиологического диспансера Александр Стариков.
В номинации «Лучший руководитель медицинской организации» 3 место занял главный врач Городской Эжвинской больницы Олег Удоратин.
Победители получат премию в размере 500 тысяч рублей. За второе место полагается 300 тысяч рублей, за третье – 200 тысяч рублей.