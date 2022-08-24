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Сбер дарит подарки владельцам полисов СберСтрахования

Сбер дарит подарки владельцам полисов СберСтрахованияФото Sber

Сбер дарит подарки владельцам страховых полисов СберСтрахования. Клиенты компании могут получить промокоды со скидкой на услуги партнёров — СберМобайла, СберМаркета, СберМегаМаркета, Eаптеки, «Афиши» и Skyeng. Список компаний, участвующих в акции, будет постепенно пополняться.

Промокод могут получить клиенты, оформившие страховку по одной из пяти программ: добровольному страхованию жилья («Защита дома»), защите банковских карт («Сбереги финансы»), страхованию от несчастных случаев («Защита от травм»), страхованию туристов («Страхование путешественников») и комбопродукту, в котором клиент может сам выбрать нужный набор рисков («Защита на любой случай»).

Владельцы полисов уже сейчас могут получить подарок в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Чтобы воспользоваться акцией, клиенту необходимо перейти в раздел «Страхование», выбрать действующий полис и на странице программы выбрать пункт «Подарки от Сбера».

Акция автоматически активируется при оформлении нового полиса. Доступ к промокодам сохраняется в течение всего срока страхования.

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