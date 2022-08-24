Попавший под поезд 18-летний сыктывкарец умер в реанимации

17 августа в Сыктывкаре произошла страшная трагедия. Под колесами локомотива оказался 18-летний юноша. К сожалению, врачам не удалось сохранить сыктывкарцу жизнь.
В Минздраве Коми сообщили, что 18-летний горожанин скончался в реанимации Коми республиканской клинической больнице 23 августа.
Напомним, юноша шел навстречу поезду в наушниках, машинисту удалось притормозить состав до 10 км/ч, но избежать трагедии не удалось, несмотря на громкие сигналы и экстренное торможение.
Редакция портала "Про Город Сыктывкар" выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.