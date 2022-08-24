Сыктывкарец обворовал свою девушку, а после опорочил в соцсетях

Житель Эжвинского района Сыктывкара украл у своей сожительницы почти 50 тысяч рублей, а после разместил в соцсетях ее снимки. Подробности рассказали в объединенной пресс-службе судов Коми.
Эжвинец тайно украл у сожительницы 48 тысяч рублей, а кроме этого опубликовал в соцсетях две ее фотографии. Снимки он сопроводил ложной информацией, которая порочила честь и достоинство горожанки. На мужчину завели уголовное дело, его рассмотрели в особом порядке.
Оказывается, ранее эжвинец уже был судим. Суд сложил все нарушения и назначил эжвинцу наказание в виде тюремного срока на два года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Также мужчине пришлось отдать сожительнице 23 тысячи в счет возмещения материального ущерба, а за нанесенный моральный ущерб суд взыскал в пользу потерпевшей 100 тысяч рублей.