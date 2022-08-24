В Сыктывкаре произошло ДТП с мотоциклистом

В столице Коми произошла авария с мотоциклом. В ГИБДД по Коми сообщили подробности.

Мотоциклист на байке Honda ехал по Октябрьскому проспекту в сторону улицы Малышева 23 августа. Около 20:55 на Октябрьском проспекте водитель не справился с управлением и упал на дорогу. Мотоцикл после этого столкнулся с попутной LADA Largus, за рулем которой был мужчина 1988 года рождения.