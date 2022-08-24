Названы самые дешевые курорты на бархатный сезон

Россиянам, которые только собираются в отпуск до середины осени, назвали направления, где можно найти самые недорогие отели. OneTwoTrip сообщил РБК Life, что возглавляют рейтинг мест с бюджетным проживанием курорты Таиланда.
Специалисты проанализировали поисковые запросы клиентов по популярным курортным направлениям на сентябрь — октябрь, а затем отсортировали города с минимальной средней стоимостью отелей категории «три звезды».
По данным сервиса для планирования путешествий, самые недорогие гостиницы в бархатный сезон можно найти на курортах Таиланда, в частности в Паттайе — от 800 руб. за ночь. Следом идет Хургада, на египетском побережье можно снять номер за 850 руб., в Шарм-эш-Шейх — от 1100 руб. за ночь. Замыкают тройку лидеров рейтинга курорты Турции. Выгоднее всего бронировать отели в Алании — от 1400 руб. и Сиде — от 1450 руб. в сутки.
Среди отечественных курортов самым бюджетным городом оказалась Анапа. Там можно найти номер в трехзвездочном отеле за 1500 руб. Забронировать отель в грузинском Батуми можно от 1700 руб. В Сочи стоимость ночи в таком отеле обойдется отдыхающим в сумму от 2100 руб.
В Крыму бюджетнее всего, по данным сервиса, остановиться в Ялте — от 2500 руб. Выгодные варианты также в Ессентуках — от 2550 руб., а в абхазском городе-курорте Гагра — от 2700 руб. В Адлере туристам готовы предложить варианты минимум за 2800 руб. Замыкает топ-20 направлений с самыми выгодными ценами на жилье в бархатный сезон Геленджик — от 3000 руб.