Названы самые дешевые курорты на бархатный сезон

Россиянам, которые только собираются в отпуск до середины осени, назвали направления, где можно найти самые недорогие отели. OneTwoTrip сообщил РБК Life, что возглавляют рейтинг мест с бюджетным проживанием курорты Таиланда. Специалисты проанализировали поисковые запросы клиентов по популярным курортным направлениям на сентябрь — октябрь, а затем отсортировали города с минимальной средней стоимостью отелей категории «три звезды».

По данным сервиса для планирования путешествий, самые недорогие гостиницы в бархатный сезон можно найти на курортах Таиланда, в частности в Паттайе — от 800 руб. за ночь. Следом идет Хургада, на египетском побережье можно снять номер за 850 руб., в Шарм-эш-Шейх — от 1100 руб. за ночь. Замыкают тройку лидеров рейтинга курорты Турции. Выгоднее всего бронировать отели в Алании — от 1400 руб. и Сиде — от 1450 руб. в сутки.