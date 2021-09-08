92% пациентов с коронавирусом в больницах оказались не привиты

А вот вакцинированные пациенты легче переносят заболевание
92% пациентов с коронавирусом в больницах оказались не привиты08 сентября 2021
Фото из архива редакции
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о том, что более 92% пациентов с Covid-19, оказавшихся в больнице, были не привиты. Также в группу риска попали беременные женщины и молодежь, сообщает kommersant.ru.
Министр отметил, что вакцинированные пациенты не оказываются в реанимации. Да и в целом у них болезнь протекает гораздо легче.
Глава Минздрава добавил, что «и молодежь подпадает под большие риски, и беременные женщины» с учетом новых доминирующих штаммов.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
08 сентября 2021, 09:00
Комментарии 0