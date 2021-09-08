92% пациентов с коронавирусом в больницах оказались не привиты

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о том, что более 92% пациентов с Covid-19, оказавшихся в больнице, были не привиты. Также в группу риска попали беременные женщины и молодежь, сообщает kommersant.ru.

Министр отметил, что вакцинированные пациенты не оказываются в реанимации. Да и в целом у них болезнь протекает гораздо легче.

Глава Минздрава добавил, что «и молодежь подпадает под большие риски, и беременные женщины» с учетом новых доминирующих штаммов.