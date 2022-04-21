Сыктывкарец заставил полицейских устроить погоню со стрельбой

Сотрудникам сыктывкарской Госавтоинспекции пришлось обстрелять машину водителя, который решил, что не попадется им в руки и нажал на газ прямо во время проверки. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Коми.

Это началось на улице Орджоникидзе, когда инспекторы ДПС остановили Fiat, чтобы проверить водителя. Оказалось, что сделали они это совсем не зря — мужчина 1985 года рождения явно был пьян. Его пригласили в патрульную машину, но он вдруг завел двигатель и решил скрыться.