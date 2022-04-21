Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Сыктывкарец заставил полицейских устроить погоню со стрельбой

Сыктывкарец заставил полицейских устроить погоню со стрельбойМВД Коми

Сотрудникам сыктывкарской Госавтоинспекции пришлось обстрелять машину водителя, который решил, что не попадется им в руки и нажал на газ прямо во время проверки. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Коми.

Это началось на улице Орджоникидзе, когда инспекторы ДПС остановили Fiat, чтобы проверить водителя. Оказалось, что сделали они это совсем не зря — мужчина 1985 года рождения явно был пьян. Его пригласили в патрульную машину, но он вдруг завел двигатель и решил скрыться.

Стражи порядка начали преследование, но водитель и не думал останавливаться. Он выезжал на встречку и проезжал на красный свет, а потом попытался протаранить патрульный автомобиль. Скорость нарушителя достигала 200 км/ч. На подъезде к поселку Краснозатонский к преследованию присоединились еще два экипажа ГИБДД.

В результате полицейские решили применить оружие и стали стрелять по колесам, только после этого мужчина не справился с управлением и съехал в кювет.
Руководствуясь федеральным законом "О полиции", госавтоинспекторы применили огнестрельное оружие для остановки транспортного средства. Стражи порядка произвели один предупредительный выстрел в воздух и несколько выстрелов по колесам машины.

На автодороге "Сыктывкар-Троицко-Печорск" водитель "Фиата" не справился с рулевым управлением и совершил съезд в кювет. Водитель 24 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в течение года – 9 раз, восемь из которых за превышение скорости.

 

...

  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости