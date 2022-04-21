Сыктывкарец заставил полицейских устроить погоню со стрельбой

Сотрудникам сыктывкарской Госавтоинспекции пришлось обстрелять машину водителя, который решил, что не попадется им в руки и нажал на газ прямо во время проверки. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Коми.
Это началось на улице Орджоникидзе, когда инспекторы ДПС остановили Fiat, чтобы проверить водителя. Оказалось, что сделали они это совсем не зря — мужчина 1985 года рождения явно был пьян. Его пригласили в патрульную машину, но он вдруг завел двигатель и решил скрыться.
Стражи порядка начали преследование, но водитель и не думал останавливаться. Он выезжал на встречку и проезжал на красный свет, а потом попытался протаранить патрульный автомобиль. Скорость нарушителя достигала 200 км/ч. На подъезде к поселку Краснозатонский к преследованию присоединились еще два экипажа ГИБДД.
В результате полицейские решили применить оружие и стали стрелять по колесам, только после этого мужчина не справился с управлением и съехал в кювет.
Руководствуясь федеральным законом "О полиции", госавтоинспекторы применили огнестрельное оружие для остановки транспортного средства. Стражи порядка произвели один предупредительный выстрел в воздух и несколько выстрелов по колесам машины.
На автодороге "Сыктывкар-Троицко-Печорск" водитель "Фиата" не справился с рулевым управлением и совершил съезд в кювет. Водитель 24 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в течение года – 9 раз, восемь из которых за превышение скорости.